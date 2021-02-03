В одесской Аркадии обвалилась скала под самостроем (видео)

Во вторник, 2 февраля, в Одессе, на пляже в Аркадии обрушился склон, где с недавнего времени велась незаконная стройка.

По словам очевидцев, огромные валуны упали прямо на пляж.

Показательно, что строительная техника, которая на прошлой неделе еще работала, уже исчезла.

Напомним, ранее начальник муниципального ГАСКа Александр Авдеев сообщил, что в Аркадии владельцы кафе «Крым» развернули незаконное строительство с целью захватить часть пляжа. Застройщики уничтожили зеленую зону, срезали часть склона из ракушечника и даже залили бетоном часть земельного участка. Территорию между кафе «Крым» и отелем «Портофино» огородили забором.

25 января на место приезжали представители мэрии, прокуратуры и экоинспекции. Выяснилось, что работы проводятся без какой-либо разрешительной документации. Более того, участок застройки не принадлежит собственникам кафе, а также не сдается им в аренду. В результате были составлены акты о нарушении закона и заведено уголовное дело.

Как стало известно, застройщиком является бизнесмен-владелец нескольких ресторанов в Аркадии: Mantra Beach Club, «Крым», «Братья Гриль» и Mare Mi.

Позже происшествие прокомментировали в мэрии Одессы. Так, замначальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Виталий Парфенов заявил, что к обрушению части склона привели незаконные работы вкупе с неблагоприятными погодными условиями.

Сейчас мэрия планирует начать переговоры с застройщиком склона с тем чтобы они «за собственные деньги провели работы, связанные с берегозащитными мероприятиями, без размещения на этой территории любых сооружений в дальнейшем».

Фото и видео: Думская