Новости Одессы и Одесской области

В одесской Аркадии обвалилась скала под самостроем (видео)

В одесской Аркадии обвалилась скала под самостроем (видео)

Во вторник, 2 февраля, в Одессе, на пляже в Аркадии обрушился склон, где с недавнего времени велась незаконная стройка.

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По словам очевидцев, огромные валуны упали прямо на пляж.

Показательно, что строительная техника, которая на прошлой неделе еще работала, уже исчезла.

Напомним, ранее начальник муниципального ГАСКа Александр Авдеев сообщил, что в Аркадии владельцы кафе «Крым» развернули незаконное строительство с целью захватить часть пляжа. Застройщики уничтожили зеленую зону, срезали часть склона из ракушечника и даже залили бетоном часть земельного участка. Территорию между кафе «Крым» и отелем «Портофино» огородили забором.

25 января на место приезжали представители мэрии, прокуратуры и экоинспекции. Выяснилось, что работы проводятся без какой-либо разрешительной документации. Более того, участок застройки не принадлежит собственникам кафе, а также не сдается им в аренду. В результате были составлены акты о нарушении закона и заведено уголовное дело.

Как стало известно, застройщиком является бизнесмен-владелец нескольких ресторанов в Аркадии: Mantra Beach Club, «Крым», «Братья Гриль» и Mare Mi.

Позже происшествие прокомментировали в мэрии Одессы. Так, замначальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Виталий Парфенов заявил, что к обрушению части склона привели незаконные работы вкупе с неблагоприятными погодными условиями.

Сейчас мэрия планирует начать переговоры с застройщиком склона с тем чтобы они «за собственные деньги провели работы, связанные с берегозащитными мероприятиями, без размещения на этой территории любых сооружений в дальнейшем».

Фото и видео: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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