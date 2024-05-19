Война, 816-й день: враг не оставляет попыток захватить Волчанск

Коротко о ситуации на самом напряженном направлении фронта

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 38 авиационных ударов (в том числе с применением 56 управляемых авиабомб – КАБов), применили 404 дрона-камикадзе, осуществили более трех тысяч обстрелов позиций наших войск.

На самом напряженном на данный момент направлении фронта – Харьковском – за сутки произошло 12 боевых столкновений. Наши воины успешно отразили шесть атак к югу от населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.

Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении населенного пункта Зеленое, а также не оставляет попыток захватить Волчанск. Российские оккупанты применяют авиацию для авиаударов: за сутки две управляемые авиабомбы по Харькову, пять КАБов по Веселому и четыре – по району населенного пункта Липцы.

В настоящее время Силы обороны пытаются вытеснить противника по направлению к населенному пункту Глубокое и в районе Волчанска.

По информации американского Института изучения войны (ISW), оккупационные войска рф уже планируют второй этап своей наступательной операции на севере Харьковской области, которую намерены начать после ожидаемого захвата Волчанска.

По мнению аналитиков, враг отдает приоритет взятию города, поскольку он является одной из тактических целей, оставшихся во время первого этапа его «прорыва» на границе.

Воздушные силы ВСУ – как всегда на высоте

По данным Воздушных сил, этой ночью, 19 мая 2024 года, рашисты атаковали Украину 37-ю ударными беспилотниками типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарска и Курска.

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя все 37 «шахедов» сбиты. Воздушные бои велись в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях.

В частности, на Южном направлении силы противовоздушной обороны успешно приземлили 24 «шахеда», в частности, 20 – на Одесщине, 3 – на Херсонщине, 1 – на Николаевщине.

По сообщению Сил обороны Юга Украины, этой ночью российские оккупанты совершили массированную атаку ударными беспилотниками по югу Украины. Противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских БпЛА «Shahed-136/131».

Также утром над Одессой был сбит разведывательный дрон «Орлан -10», а на Херсонщине за прошедшие сутки уничтожены еще 2 разведывательных БпЛА «Supercam».

В то же время в россии пожаловались на массированную атаку БпЛА, обломки которых якобы упали вблизи аэродрома и нефтеперерабатывающих заводов – в ряде регионов страны-агрессора этой ночью раздавались взрывы и возникли пожары. В частности, было шумно под Белгородом, в Краснодарском крае и Ленинградской области.

Потери врага на утро 19 мая

Как сообщает Генштаб, за сутки ВСУ ликвидировали 1210 оккупантов.

Потери техники таковы: