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Одесский кот Витражик вернулся в парк Победы (фото)

Одесский кот Витражик вернулся в парк Победы (фото)

Одесский кот Витражик снова вернулся на свое место в парк Победы.

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Витражика создала скульптор Екатерина Шелыгина из осколков стеклянных бутылок и банок, отполированных морем. Его поселили на островке в парке Победы в 2018 году. Он стал еще одним героем одесской Кошачьей тропы.

А в этом году Витражик «пропал». Пропажу заметили прогуливающиеся в парке люди: был необычный стеклянный котик – и вдруг его не стало.

И вот Витражика вернули, сообщил у себя в Facebook создатель платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун.

«Мы его вернули! Кот Витражик (увы, версия 2.0, прошлого уничтожили) – снова на своем месте, на озере в парке Победы! Спасибо автору Екатерине Шелыгиной за то, что как и я, верит в то, что рано или поздно люди изменятся и перестанут разбивать то, что делает окружающий мир лучше!» – написал общественник.

Одесские коты: Витражик

Напомним, ранее в Одессе появился очередной мини-памятник проекта «Одесские коты» – Кот-джентльмен. Его установили на улице Екатерининской, 17 – возле дома, где когда-то жил известный одесский драматург, сценарист и трижды чемпион Высшей лиги КВН Ян Гельман.

Фото Анатолия Кавуна

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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