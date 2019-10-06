В одесский худмузей пришло распоряжение об увольнении Ройтбурда

Уведомление с предписанием о снятии с должности уже бывшего директора музея прислал облсовет.

Об этом Александр Ройтбурд написал на его странице в Facebook.

“В музей пришло распоряжение о моем увольнении, – сообщил он. – Как его выполнить – не понятно”.

Напомним, 4 сентября на сессии облосовета постановили уволить руководителя художественного музея Александра Ройтбурда. Экс-директор худмузея отметил, что уже подал в Приморский районный суд иск об отмене этого решения.

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Фото: image.zn.ua