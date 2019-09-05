«Дойду до высших инстанций!»: Ройтбурд собрался во что бы то ни стало вернуть утраченную должность

Сегодня потерявший вчера свой пост, уже бывший директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд собрал народ в стенах его детища. Он поделился своим взглядом на увольнение и рассказал о том, как намерен действовать в дальнейшем.

– Это юридически несостоятельное решение, абсолютно противоречащее Закону Украины «О культуре», условиям моего контракта, здравому смыслу и совести. Я считаю, что это недоразумение, – начал свою речь Александр Ройтбурд.

Голосование за увольнение директора Одесского художественного музея проводилось трижды. По мнению Ройтбурда, это напоминает старый “имеретинский этикет”. Согласно ему, только после третьего утвердительного ответа на один и тот же вопрос ответ признавали искренним.

– Видимо, вот так же и они не были уверены, что я оценю всю степень искренности их ненависти ко мне и переменам, которые происходят в музее, – заявил он.

На встрече присутствовал адвокат Александр Щукин, который дал оценку решению об увольнении.

– Я адвокат с 20-летним стажем. За время своей работы я видел много решений об увольнении, так как специализируюсь именно на трудовых спорах. У всех решений об увольнении есть определенная стадийность: сначала необходимо собрать информацию, потом подтвердить необходимыми документами, затем провести экспертные консультации, сформировать правовую позицию и оформить это решение. Если эта цепочка соблюдена, то решение получается “крепкое”, его легко защищать в суде. А с решением об увольнении Александра Ройтбурда все абсолютно по-другому.

По словам Щукина, у этого решения явно был заказчик. От него, считает адвокат, пошло четкое указание, каким должен быть конечный результат.

– В решении много дефектов, много пробелов и несоответствий, оно не конкретное и пестрит общими фразами, – сказал правозащитник.

Заручившись поддержкой адвоката, Ройтбурд заявил, что намерен оспаривать свое увольнение в суде.

– Ввиду абсолютной юридической несостоятельности принятого областным советом решения я твердо намерен оспаривать его в суде до конца, дойдя до самых высоких инстанций. А если в Одессе у кого-то что-то схвачено, то есть в нашей стране, кроме Одесской народной республики, еще и столица, где есть шанс добиться справедливости.

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