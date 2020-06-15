В одесских ЖКС открыли информационные центры: куда звонить для решения проблем

Одесские жилкоммунсервисы создали информационные центры и выделили отдельные телефонные линии для общения с горожанами.
Для компетентных ответов на звонки ЖКС специально обучили сотрудников, сообщил сайт мэрии Одессы.
Контактные номера инфоцентров:
- КП «ЖКС «Порто-Франковский »: 705-74-23;
- КП «ЖКС «Хмельницкий»: 705-79-62;
- КП «ЖКС «Фонтанский»: 740-72-60;
- КП «ЖКС «Вузовский»: 705-90-76;
- КП «ЖКС «Черноморский»: 705-33-55;
- КП «ЖКС «Черемушки»: 705-33-13;
- КП «ЖКС «Пересыпский »: 793-78-60.
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