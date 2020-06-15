В одесских ЖКС открыли информационные центры: куда звонить для решения проблем

Правда, и сделать это смогут не только в Одессе. Но такие действия смогут производить только в том случае, если Верховная Рада окончательно примет Закон №2458, который позволит вскрывать квартиры украинцев без разрешения владельцев и даже без решения суда. Сейчас он принят народными депутатами в первом чтении.

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