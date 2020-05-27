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Новости Одессы и Одесской области

Услышал, что в Одессе могут выломать двери за долги по коммуналке: это правда?

Услышал, что в Одессе могут выломать двери за долги по коммуналке: это правда?

Правда, и сделать это смогут не только в Одессе. Но такие действия смогут производить только в том случае, если Верховная Рада окончательно примет Закон №2458, который позволит вскрывать квартиры украинцев без разрешения владельцев и даже без решения суда. Сейчас он принят народными депутатами в первом чтении.

«Несанкционированный доступ к жилью, иного объекта недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой владелец (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя», – говорится в проекте закона №2458.

Если раньше такой несанкционированный доступ (без разрешения суда) мог осуществляться лишь в неотложных случаях (при аварии или при угрозе для жизни людей), то теперь статья дополнилась словами «для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги».

Также законопроект предлагает разрешить органам местного самоуправления принимать решения о начале и конце отопительного сезона.

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