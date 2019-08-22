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Новости Одессы и Одесской области

В одесских школах отменят 1 сентября?

В одесских школах отменят 1 сентября?

В мэрии предлагают перенести начало нового учебного года на 3 сентября.

Соответствующую рекомендацию дали учебным учреждениям в городском департаменте науки и образования, передает Первый Городской телеканал.

Решение связано с тем, что 1 сентября – это выходной день, воскресенье. На следующий день, 2 сентября, в Одессе будут отмечать День города.

Празднования пройдут с размахом. При этом в мэрии решили дать возможность школьникам посетить мероприятия, которые состоятся в эту дату.

А уже 3 сентября учащиеся сядут за школьные парты.

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Фото: pushkinska.net

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