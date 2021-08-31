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В одесских школах обновят меню

В одесских школах обновят меню

В следующем году меню в одесских школах планируют обновить. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

С апреля этого года в одесских школах ввели новое меню для детей с первого по четвертый классы. Однако с 1 января 2022 школьное питание планируют дополнительно разнообразить кисломолочными блюдами и замороженными овощами и фруктами.

Кроме того, с 1 января 2022 новое меню появится в одесских детсадах. «Меню уже  утвердили в Госпродпотребслужбе, и мы готовимся кормить по-новому в садиках», — сказала Буйневич. При этом она не уточнила, что именно будет в меню.

Напомним, что стоимость питания для школьников составит 17,50 грн (ранее 10,70 грн).

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Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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