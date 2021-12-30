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В одесских отделениях «Новой почты» – сумасшедшие очереди (фото)

В одесских отделениях «Новой почты» – сумасшедшие очереди (фото)

В последние дни в Одессе наблюдается не очень приятное явление в отделениях «Новой почты»: там собираются огромные очереди желающих получить или отправить посылку.

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В частности, такую картину корреспондент «Одесской жизни» наблюдал в отделении №29 на улице Маршала Говорова. Там несмотря на окончание рабочего дня, даже в 19:00 часов очередь не стала меньше.

Очередь на Новой почте2

В то же время пользователи соцсетей сообщают об очередях и в других отделениях «Новой почты». Так, Телеграм-канал «Одесса INFO» опубликовал фото, сделанное в ТЦ «Гагарин Плаза»

«Что в последнее время у них случилось? На всех отделениях просто адские очереди»,

– вопрошает автор публикации.

Очередь на Новой почте3

Подобная ситуация, пишут горожане, и в отделениях «Новой почты» в гипермаркете Metro. А кое-кто отмечает, что такие очереди только в отделениях Приморского района.

Одесситы предполагают, что причина – предстоящие праздники, так как на Новый год «люди заказали тысячи посылок». А некоторые пишут, что такая ситуация имеет место «каждый Новый год», а «в январе все станет на свои места».

В самой «Новой почте» ситуацию не комментируют, ограничившись лишь сообщением о том, что «поставки могут задержаться из-за погодных условий».

Как будет работать «Новая почта» на новогодних праздниках

Также почтовый оператор приводит график работы на предстоящие праздничные дни.

  • 31 декабря «Новая почта» будет работать по расписанию субботы;
  • 1 января – выходной день;
  • 2 и 3 января – работа по расписанию воскресенья.

Больше подробностей можно узнать здесь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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