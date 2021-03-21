В одесских клубах прошли «ковидные облавы»

Одесские полицейские провели ряд рейдов в ночных клубах в центре города.

Как сообщает Телеграм-канал «УСИ», правоохранители проверили соблюдение требований карантина в заведениях на Греческой, Екатерининской и Гоголя. После 23:00 вечера там оказались посетители, которых попросили уйти.

Старшие следователи Приморского района выписали протоколы на администрацию клубов.

Напомним, со вторника, 23 марта, в Одессе и Одесской области будет действовать «красный» уровень карантина.

Как сообщалось ранее, на утро воскресенья, 21 марта, в Одесской области зарегистрировано 660 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных в регионе выросло до 97 504 человек.

Фото: УСИ