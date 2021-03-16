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В одесских больницах увеличили количество мест с подачей кислорода

В одесских больницах увеличили количество мест с подачей кислорода

В Одессе увеличили количество точек централизованного обеспечения кислородом в опорных больницах. Об этом сообщают в пресс-службе одесской мэрии.

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Так, дополнительно кислородом обеспечили 30 мест в «инфекционке», 40 – в больнице №1 и 49 – в больнице №10.

Также в «инфекционке» начали устанавливать систему централизованного обеспечения кислородом в отделениях №18 и №19. Это позволит обеспечить кислородом еще 60 коек.

Кроме того, в «инфекционку» и больницу №8 купили два криоцилиндра объемом по 2000 литров каждый. Сейчас ожидается поставка.

А в ближайшее время кислородная станция появится в отделении больницы №5, что на улице Троицкой.

Ранее известный одесский волонтер, руководитель общественной организации «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова сообщила, что в одесской городской клинической больнице, принимающей больных с COVID-19, начались серьезные проблемы с кислородом.

Напомним, на утро вторника 16 марта, в Одесской области подтвердили 728 новых случаев COVID-19. Умерли 20 человек. Всего на сегодня в регионе коронавирусом заразились 92 992 человека.

Читайте также: Больные коронавирусом в Одессе смогут бесплатно получить кислородные концентраторы: куда обращаться.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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