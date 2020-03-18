В одесских аптеках по-прежнему не хватает масок для горожан

В одесском горсовете опубликовали список аптек, в которых продаются защитные повязки на период карантина. Уже на следующий день после обнародования адресов масок не было ни в одной из нескольких аптеках, которые проверил наш корреспондент. В то же время городская власть настаивает на использовании масок в общественном транспорте.

Не все одесситы отнеслись всерьез к требованиям соблюдать карантин. Особенно это касается распоряжения мэра Геннадия Труханова о том, чтобы в троллейбусах было не более 20 пассажиров, а в маршрутных такси не более 10 пассажиров. Транспорт по городу 18 марта все еще ходил битком набитый. А о том, чтобы все пассажиры ездили в масках, даже речи не шло.

Многие говорят, что найти маску для них стало проблемой. Директор городского департамента предоставления административных услуг Евгения Абрамова на днях сообщила адреса коммунальных аптек, где они еще были.

Однако уже буквально на следующий день, попытавшись купить маску, мы не нашли ни одной. То ли одесситы сразу кинулись и раскупили, то ли их было не так уж много.

Так, наш корреспондент отправился в несколько аптек из списка рекомендованных. В аптеке №1 (Мясоедовская, 32), аптечном пункте №2 (Космонавтов, 11/13, РД №7) и аптечном пункте №15 (Академика Филатова) масок не оказалось.

В каждой аптеке мы попытались узнать, когда придет следующая партия, но ни один из сотрудников перечисленных аптек не смог назвать дату. А на Мясоедовской, в аптеке №1, нам рассказали, что маски раскупили еще два дня назад.

Возможно, ситуация в других аптеках лучше. Ведь есть те, кто успел, сходив по указанным адресам, раздобыть защитное средство. Хотя цены на него и кусаются – одна стоит 24,50 грн.

Руководитель КП “Одессафарм” Левон Никогосян, чьи аптеки рекомендовал горсовет, на сессии в мэрии пояснил, что это вполне нормальная стоимость. Он отметил, что именно по такой цене аптеки закупают их у поставщиков и продают горожанам без наценки. По словам Никогосяна, сертифицированных масок по другой цене сейчас нигде не найдешь, разве что это будут подделки, изготовленные в цехах. В свою очередь, одесситы заявляют, что точно такие же маски в аптеках стоили пару месяцев назад не больше пяти гривен.

Нашлись в городе и предприимчивые дельцы, которые вопсользовались масочным бумом. Они закупили маски в аптеке и продают на несколько гривен дешевле. Объявления о продаже размещают в соцсетях и торгуют в людных местах. Такие маски не рекомендовано покупать, так как качество изделия остается под большим вопросом.

Фото автора и Марии Котовой

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