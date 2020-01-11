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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе “железный” скульптор изготовил елку-колючку и готовится презентовать ее горожанам

В Одессе “железный” скульптор изготовил елку-колючку и готовится презентовать ее горожанам

Необычное деревце из колючей проволоки создал известный одесский мастер Кирилл Максименко.

Об этом сообщает издание culturemeter.od.ua.

Получившуюся елку, высотой 1,5 метра создатель подарит горожанам. Он поначалу установил ее возле магазина на улице Льва Толстого.

Однако, как отметил Кирилл “Одесской жизни”, он решил убрать оттуда деревце, так как для него нашлось более подходящее место. Где будет стоять оригинальная елка, пообещал сообщить позже. При этом отметил, что планирует вскоре торжественно открыть на новом месте арт-объект.

Автор рассказал, что задумал фигурку, чтобы подчеркнуть, что колючей проволоки в мире уже изготовили столько, что ей можно с полсотни раз обвить землю по экватору.

По его словам, елку он создал для того, чтобы проволока, которая во все времена отделяла людей друг от друга, в Одессе стала объединяющим символом.

Фото: culturemeter.od.ua

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