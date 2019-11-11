В Одессе засняли уникальный внедорожник за миллион долларов (фото)

В Украине стало больше на еще один редчайший Mercedes.

Так, недавно в Одессе заметили шестиколесный Gelandewagen, сообщает topgir.com.ua.

Его занял местный житель и поделилися фотографией.

Многих удивило появление чудо-машины на одесских улицах. Горожане говорят, что его владелец, наверняка, весьма богат, ведь Гелик стоит не меньше миллиона долларов.

А в мире таких машин всего около сотни, их выпустили лимитированной серией.

К слову, этот автомобиль может проехать практически везде, даже в самой непроходимой местности. Он может разгоняться до 160 километров в час и весит примерно четыре тонны.

Фото: topgir.com.ua

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