В Одессе засняли, как дельфин играет с рыбой (видео)

Млекопитающее заметили на причале №133 в районе Дачи Ковалевского. Горожане сняли его на видео и выложили в сеть.

Из ролика становится понятно, что дельфин нащупал рыбное место в тех местах. И даже выследил одну очень крупную рыбину. Но рыба оказалась весьма проворной. Она то и дело ускользала от охотника.

Впрочем, дельфин не расстроился. Он затеял с его добычей забавную игру: подбрасывал рыбу носом вверх, а потом догонял ее.

аааааааа)))) Он швырнул в людей рыбой)))) Gepostet von 048.ua – сайт города Одессы am Sonntag, 18. August 2019

Напомним, ранее мы уже писали, что в районе 411-й батареи часто можно увидеть парочку дельфинов. Они каждое утро плывут в сторону города, а вечером возвращаются назад.

Фото: image.jimcdn.com

Видео: телеграм-канал Odessa-info