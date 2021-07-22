Зачем смешивают вакцины против COVID-19?

На одесский региональный склад 20 июля привезли партию вакцины Moderna. Вместе с ней доставили вакцину AstraZeneca, специально для тех, кто раньше привился индийской Covishield или корейской AstraZeneca.

Несколько месяцев назад в департаменте охраны здоровья одесской областной администрации уже сообщали, что все вакцины компании AstraZeneca являются взаимозаменяемыми, независимо от страны производства.

Так много всяких названий: Moderna, AstraZeneca. Зачем их столько?

Закупать и привозить в Украину вакцину дело непростое. Государства конкурируют между собой для того, чтобы быстрее защитить свое население, ведь это вопрос национальной безопасности. В апреле глава украинского минздрава даже сказал, что рынка вакцин не существует, но есть почти «пиратская борьба» за них. Поэтому вакцины поступают к нам по мере заключения контрактов. Есть график поставок, но бывают задержки, как это произошло с индийской вакциной Covishield этой весной. И приходится смешивать вакцины — вводить вторую дозу другого производителя.

Получается, что вакцины смешивают из-за дефицита?

Да, в основном из-за перебоев с поставками. Кроме того в европейских странах у людей появились аллергические реакции и были зафиксированы тромбозы после применения вакцины AstraZeneca. От не решили на время отказаться и второй дозой вводили вакцину Pfizer или Moderna. Несмотря на то, что ученые не обнаружили какой-либо связи между использованием AstraZeneca и появлением тромбозов — до сих пор при нежелательных реакциях после AstraZeneca используют Pfizer.

Что говорят у нас в стране по поводу смешивания вакцин?

В Украине разрешили смешивать. Но только в определенных случаях. Пока используют следующую схему:

Если неизвестно, какая доза была первой, то вторую дозу делают Pfizer

Если первая доза была Moderna, то вторая прививка может быть Pfizer

Если первая доза была AstraZeneca, то желательно чтобы и вторую прививку сделали AstraZeneca

Если после первой дозы AstraZeneca появились побочные эффекты, тогда второй дозой вводят Pfizer

Если вам сделали первую прививку AstraZeneca и потом вакцина закончилась, то могут ввести препарат Pfizer

Данных по поводу китайской вакцины CoronaVac до сих пор нет. Глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий сообщил, что решения по поводу смешивания вакцин принимают на основе исследований. Эти исследования есть для пары AstraZeneca и Pfizer. Про CoronaVac и другие вакцины пока неизвестно.

Мы уже рассказывали вам, что в Одессе установили всеукраинский рекорд по числу прививок.

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