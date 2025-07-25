Ключевые моменты:

В Одессе временно изменили маршруты автобусов №110 и №190 из-за ограничений на Приморской;

Опубликована новая схема движения автобусов.

Как сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, изменение маршрутов автобусов №110 и №190 связано с ограничением движения транспорта по ул. Приморской.

Новая схема движения:

— в направлении движения к Железнодорожному вокзалу — от ул. Приморской на Военный спуск, пер. Футуристов, ул. Преображенскую, ул. Нины Строкатой, ул. Польскую и далее по маршруту;

— в направлении движения к Пересыпскому мосту — от ул. Польской на ул. Святослава Караванского, ул. Преображенскую, переулок Футуристов, Военный спуск, ул. Приморскую и далее по маршруту.

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