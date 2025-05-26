Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
В связи с временным запретом движения транспортных средств через железнодорожный переезд на перегоне «Одесса — Сортировочная-Одесса-Пересыпь» с 27 мая до 5 июня 2025 года (или до завершения работ) вносятся изменения временного характера в схему движения городского автобусного маршрута № 110:
- в направлении движения к санаторию «Куяльник» — от ул. Черноморского Казачества на ул. 7-ю Пересыпскую, ул. Локомотивную, ул. Лиманную и далее по маршруту;
- в направлении движения к ЦПО «Вокзал» — от ул. Лиманной на ул. Локомотивную, ул. 7-ю Пересыпскую, ул. Атамана Головатого и далее по маршруту.
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