Новости Одессы и Одесской области

В Одессе запустили благотворительную акцию «Собери добрый подарок»

В Одессе запустили благотворительную акцию «Собери добрый подарок»

В Одессе запустили ежегодную благотворительную акцию «Собери добрый подарок».
Проект реализуют совместно платформа «Доброе дело» и благотворительный фонд «Добрый Самарянин».

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

К Новому году волонтеры хотят собрать более тысячи именных подарков для детей из интернатов, детских домов и людей с особенностями развития. К этой акции может присоединиться любой желающий.

Чтобы собрать подарок, надо зайти в альбом с фото, опубликованный на странице в «Фейсбуке» главы платформы «Доброе дело» Анатолия Кавуна. Здесь размещены фотографии и пожелания 140 детей и взрослых с особенностями развития. В комментариях под выбранным фото необходимо написать, какую часть подарка (или весь подарок) вы сможете купить. Далее подарок следует упаковать в пакет, написать на нем имя с инициалами выбранного ребенка, а также код, указанный на фото. Затем посылку нужно отправить или принести по адресу: Одесса, Сквер Гамова, 3а, Фонд «Добрый Самарянин» / Одесская Народная Церковь, офис 1 этаж (получатель Терехова Наталья, тел. 0973757229). Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

«Если вы забронировали за собой подарок, но не привезли его до 28 декабря, то все ваши комментарии, возможно, будут обнулены, и дети без подарков будут собраны в отдельном срочном альбоме! Жалко, но ежегодно несколько десятков детей в итоге остаются без подарков из-за людей, пообещавших и не сдержавших свое слово! Мы, конечно же, не можем оставить детей без подарка, и в итоге покупаем их самостоятельно», — отметил Кавун.

Как сообщала «Одесская жизнь», в начале этого года основатель социальной платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун был удостоен премии Яна Гельмана «за бесконечную любовь к Одессе».

Фото: Facebook Анатолия Кавуна

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить