В Одессе запустили благотворительную акцию «Собери добрый подарок»

К Новому году волонтеры хотят собрать более тысячи именных подарков для детей из интернатов, детских домов и людей с особенностями развития. К этой акции может присоединиться любой желающий.

Чтобы собрать подарок, надо зайти в альбом с фото, опубликованный на странице в «Фейсбуке» главы платформы «Доброе дело» Анатолия Кавуна. Здесь размещены фотографии и пожелания 140 детей и взрослых с особенностями развития. В комментариях под выбранным фото необходимо написать, какую часть подарка (или весь подарок) вы сможете купить. Далее подарок следует упаковать в пакет, написать на нем имя с инициалами выбранного ребенка, а также код, указанный на фото. Затем посылку нужно отправить или принести по адресу: Одесса, Сквер Гамова, 3а, Фонд «Добрый Самарянин» / Одесская Народная Церковь, офис 1 этаж (получатель Терехова Наталья, тел. 0973757229). Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

«Если вы забронировали за собой подарок, но не привезли его до 28 декабря, то все ваши комментарии, возможно, будут обнулены, и дети без подарков будут собраны в отдельном срочном альбоме! Жалко, но ежегодно несколько десятков детей в итоге остаются без подарков из-за людей, пообещавших и не сдержавших свое слово! Мы, конечно же, не можем оставить детей без подарка, и в итоге покупаем их самостоятельно», — отметил Кавун.

Как сообщала «Одесская жизнь», в начале этого года основатель социальной платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун был удостоен премии Яна Гельмана «за бесконечную любовь к Одессе».

Фото: Facebook Анатолия Кавуна