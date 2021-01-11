В Одессе заминировали две больницы и суд

Одесские полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в двух больницах и суде.

Как сообщили в пресс-службе областного управлении Нацполиции, анонимное сообщение о возможном заминировании в городских клинических больницах №8 и №10 и Малиновском районном суде Одессы поступило на электронный адрес полиции сегодня днем, 11 января. Отметим, что больница №10 является одной из базовых для лечения пациентов с COVID-19.

На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

Напомним, в ноябре 2020 года в Одессе задержали местного жителя за ложное сообщение о минировании Малиновского районного суда.

А в декабре одесская первоклассница «заминировала» школу, желая скорее уйти домой, чтобы поиграть с котенком.