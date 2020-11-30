Одессит «заминировал» суд и попался полицейским (видео)

Как рассказали в Малиновском управлении полиции Одессы, 34-летний мужчина «минирует» суд уже не в первый раз. Свои действия он пояснил «хулиганством или личными побуждениями».

Сегодня, 30 ноября, одессит позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке. «Минера» задержали по горячим следам возле его дома в Киевском районе города. У него нашли мобильный телефон, с которого он звонил в полицию, и несколько пиротехнических изделий.

По факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан начато уголовное производство по ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины. «Шутнику» грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе неизвестные «заминировали» 10 школ.