Новости Одессы и Одесской области

Одессит «заминировал» суд и попался полицейским (видео)

Одессит «заминировал» суд и попался полицейским (видео)

Одесские правоохранители оперативно задержали местного жителя за ложное сообщение о минировании Малиновского районного суда.

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Как рассказали в Малиновском управлении полиции Одессы, 34-летний мужчина «минирует» суд уже не в первый раз. Свои действия он пояснил «хулиганством или личными побуждениями».

Сегодня, 30 ноября, одессит позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке. «Минера» задержали по горячим следам возле его дома в Киевском районе города. У него нашли мобильный телефон, с которого он звонил в полицию, и несколько пиротехнических изделий.

По факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан начато уголовное производство по ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины. «Шутнику» грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе неизвестные «заминировали» 10 школ.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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