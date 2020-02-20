В Одессе заметили мощный американский суперкар (фото)

Современный Jeep Grand Cherokee SRT8 засняли на автомобильной выставке в Одессе.

Фото машины опубликовали в группе odessa_cars_power в Инстаграм.

“Невероятный Jeep Grand Cherokee SRT8 Hennessey Perfomance на 750 л.с., в сером мате, доработки от toplevel, диски R22 ADV. 1, динамика просто бешеная, доработок очень много. Как вам данный снаряд?” – написали там.

Как сообщает akcenty.com.ua, стильное авто преобразилось в суперкар после тюнинга. Причем компания, улучшающая его характеристики, помимо внешнего вида, обновила и технические возможности.

Так, мощность двигателя увеличилась до 750 лошадиных сил. Благодаря этому машина может за четыре секунды набрать скорость до 100 км/ч.

Фото: odessa_cars_powe

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