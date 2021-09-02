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В Одессе задержали педофила: пообещал маленькой девочке игрушку

В Одессе задержали педофила: пообещал маленькой девочке игрушку

32-летний мужчина задержан и помещен под стражу. Он обманом увел 6-летнюю девочку в уединенное место и совершил развратные действия.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Мужчина заметил ребенка у входа в магазин, где она вместе с восьмилетним братом ждала мать. Пообещав приобрести девочке игрушку, злоумышленник выманил ее в безлюдное место и совершил в отношении нее действия развратного характера. Об этом ребенок рассказала матери, когда та разыскала ее неподалеку от места преступления.

В течение часа правоохранители установили личность правонарушителя и задержали его в пригороде Одессы. Свою причастность к совершению противоправных действий мужчина не отрицал. За развращение малолетней ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Подозреваемому объявлено подозрение по ч.2 ст.156 Уголовного кодекса Украины и он помещен под стражу.

педофил в наручниках

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о том, что в Одесской области задержали насильника-педофила

Фото и видео пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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