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В Одессе задержан 37-летний мужчина, предлагавший взятку за доступ к секретным авиационным разработкам ВСУ.

Он хотел получить чертежи и документацию по модернизации бортового оборудования.

Сумма взятки — 40 000 грн, задержание произошло при передаче 20 000 грн.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

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По данным следствия, 37-летний житель Одесской области предложил 40 000 гривен взятки инженеру одного из оборонных предприятий, выполняющего опытно-конструкторские работы по заказу Минобороны. Цель — получить чертежи и технические материалы, содержащие государственную тайну.

Речь идет о закрытых сведениях по модернизации бортового оборудования боевых самолетов ВСУ.

Инженер сообщил о попытке подкупа руководству, после чего было организовано задержание. Мужчину взяли с поличным во время передачи половины суммы — 20 000 гривен.

На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Ранее СБУ разоблачила украинские компании, которые в обход международных санкций поставляли микрочипы для российских ракет и беспилотников. Среди них — предприятие из Одесской области.

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