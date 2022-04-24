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В Одессе задержали депутата-коллаборанта и интернет-агента

В Одессе задержали депутата-коллаборанта и интернет-агента

В Одессе оперативники Службы безопасности Украины задержали херсонского депутата, которого подозревают в работе на российских оккупантов, и интернет-агента спецслужб рф.

Как сообщает пресс-служба СБУ, депутата одного из местных советов Херсонской области завербовали представители ФСБ рф для разведывательно-подрывной деятельности. После начала вторжения русских нацистов в Украину он помогал расквартировывать российских военных во временно оккупированном Херсоне и предоставлял врагу ориентиры для патрулирования территории города.

Депутата задержали во время его поездки в Одессу, откуда тот намеревался выехать за границу.

Кроме того, по данным СБУ, задержан интернет-агент российских спецслужб, которого враг «расконсервировал» в начале войны для проведения информационных диверсий.

Агент распространял через соцсети дезинформацию о ситуации на фронте и призывал поддержать оккупантов. Для этой цели он специально создал и администрировал более десятка пропагандистских интернет-платформ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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