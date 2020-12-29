В Одессе за неделю увидели свет почти 200 малышей

Ротонда в одесском Горсаду стала местом таинственного дарения (фото) Одесский Горсад — место оживленное, особо активное в эти предновогодние дни. На днях ротонда в Горсаду была увита зеленой лентой, а на ней появились авторские куклы. Нарядные барышни, лесовички, домовята… ПОДРОБНЕЕ

Одесская резиденция Деда Мороза: какие желания загадывают горожане? (фото) Одесская резиденция Деда Мороза в Летнем театре Горсада открыта каждый день. Свою работу по всеобщему веселью, исполнению желаний и поднятию настроения перед Новым годом она начинает с двух часов дня. ПОДРОБНЕЕ