В Одессе за неделю увидели свет почти 200 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 194 новорожденных, что на 10 детей больше, чем на предыдущей неделе. В числе новорожденных одесситов — одна пара близнецов.
Как информирует департамент здравоохранения Одесского городского совета, из новорожденных одесситов 110 мальчиков и 84 девочки.
Наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 62 малыша.
В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.
Напомним, неделей ранее в Одессе появились на свет 184 новорожденных, в том числе 3 двойни.