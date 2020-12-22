В Одессе за неделю увидели свет 3 двойни

В городских родильных домах Одессы на минувшей неделе появились на свет 184 новорожденных, что на 7 детей больше, чем на предыдущей неделе, в том числе 3 двойни.

По данным Одесского городского совета, на прошедшей неделе родилось больше мальчиков – 105 (13 детей больше, чем на предыдущей неделе), тогда как девочек было всего 79.

Лидерство по количеству новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где на свет появились 48 младенцев.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала «Одесская жизнь», неделей ранее в роддомах Одессы появились на свет 177 новорожденных, в том числе четыре пары близнецов.