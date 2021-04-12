В Одессе за неделю увидели свет более двух сотен малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 211 новорожденных, что на 43 ребенка больше, чем неделей ранее.

По сообщению пресс-службы горсовета, численное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 110 – это на 25 новорожденных больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидела свет 101 маленькая одесситка.

Наибольшее число новорожденных на минувшей неделе появились на свет в городском родильном доме №7 – 56 малышей.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Напомним, неделей ранее в городских родильных домах Одессы появились на свет 168 новорожденных.