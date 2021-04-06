Новорожденные одесситы: сколько малышей приняли роддома за неделю?

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 168 новорожденных. Это на 19 детей больше, чем за предыдущую неделю.

По данным горздрава, количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 85, тогда как девочек родилось только 83.

На первом месте по числу новорожденных на прошедшей неделе находится городской роддом №1 – здесь увидели свет 49 малышей.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Неделей ранее в одесских роддомах появились на свет 149 новорожденных, в том числе две пары близнецов.