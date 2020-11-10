В Одессе за неделю увидели свет более 180 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 184 новорожденных, в том числе две двойни.

Как сообщили в Одесском горсовете, на прошедшей неделе родилось больше девочек — их появилось на свет 94, тогда как мальчиков родилось 90.

Лидерство по количеству новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где увидел свет 51 малыш.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала «Одесская жизнь», неделей ранее в городских родильных домах Одессы появились на свет 196 новорожденных, в том числе две пары близнецов.

Фото: tsn.ua