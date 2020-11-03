За неделю в Одессе родились две пары близнецов

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 196 новорожденных, в том числе две пары близнецов.

По данным Одесского горсовета, количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные одесситки, которых появилось на свет 106 — это на 7 больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 90 мальчиков.

Наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где на свет появились 58 младенцев.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Напомним, неделей ранее в роддомах Одессы появились на свет 210 новорожденных: 111 мальчиков и 99 девочек.

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