В Одессе за неделю родились почти две сотни малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 194 новорожденных, что на семь детей больше, чем на предыдущей неделе. Население Одессы за неделю пополнила одна двойня.

По данным городского совета, на минувшей неделе родилось больше девочек — 104, это на 29 больше, чем неделей ранее. Также за неделю увидели свет 90 мальчиков.

На первом месте по числу новорожденных на минувшей неделе находится городской роддом №1, где появились на свет 55 малышей.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Напомним, неделей ранее в Одессе появились на свет 187 новорожденных.