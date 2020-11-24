В Одессе родились 4 двойни за неделю

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 187 новорожденных, что на 7 детей больше, чем на предыдущей неделе.

По сообщению одесской мэрии, население Одессы за неделю пополнили 4 пары близнецов.

Новорожденные мальчики на прошедшей неделе одержали численное преимущество над девочками – на свет появились 112 маленьких одесситов и 75 юных одесситок.

Лидерство по числу новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где увидели свет 48 младенцев.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Напомним, неделей ранее в городских роддомах Одессы появились на свет 180 новорожденных, в том числе две пары близнецов.

Фото: medicalinfo