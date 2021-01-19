В Одессе за неделю появились на свет 4 двойни

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 194 малыша, в том числе четыре двойни. По данным горсовета, это на 27 детей больше, чем за предыдущую неделю.

За прошедшую неделю в Одессе родилось одинаковое количество мальчиков и девочек – на свет появились 97 маленьких одесситов и 97 одесситок.

На первом месте по количеству принятых родов на минувшей неделе – городской роддом №1, где увидели свет 57 новорожденных.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Напомним, неделей ранее в городских роддомах Одессы появились на свет 167 малышей, в том числе две двойни.