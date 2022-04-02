Новости Одессы и Одесской области

В Одессе за нарушение комендантского часа задержан россиянин

В Одессе за нарушение комендантского часа задержан россиянин

Одесские патрульные сообщили, что минувшей ночью выявили семь случаев нарушения комендантского часа. Один из нарушителей имел российские документы. Его задержали.

Об этом сообщила спикер Патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

По ее словам, в Малиновском районе правоохранители остановили мужчину с российскими документами. Его доставили в отделение полиции.

В Приморском районе задержан нарушитель комендантского часа, который находился в розыске за уголовные преступления. Мужчину также доставили в отделение полиции.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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