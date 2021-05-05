В Одессе за ДТП с пострадавшими будут судить полицейского

В Одессе завершили следствие и передали в суд дело, по которому в совершении ДТП с пострадавшими обвиняют сотрудника патрульной полиции.

Как сообщили в Прокуратуре Одесской области, полицейский в конце октября 2020 года на служебном авто «Toyota Prius» выехал на полосу встречного движения на улице Водопроводной. Там его машина столкнулась с легковыми автомобилями «Nissan Maxima» и «Tоyota Carina Е».

В результате ДТП два человека получили легкие травмы, а вот пассажиры полицейского авто – тяжкие и средней тяжести телесные повреждения.

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