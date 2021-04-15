В Николаевской области в ДТП попала машина с телами умерших от коронавируса (видео)

В Николаевской области в ДТП попали почтовый грузовик и микроавтобус, который перевозил гробы с телами людей, умерших от коронавируса.
ДТП, в котором столкнулись два авто, произошло рано утром в четверг, 15 апреля, информирует ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Машины столкнулись на автодороге Н-11 «Николаев – Днепр» возле с. Михайло-Ларино Витовского района Николаевской области. Погиб 31-летний водитель микроавтобуса с гробами. 46-летний водитель почтового грузовика получил травмы.
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