В Одессе выросло количество закрытых на карантин школьных классов

На этой неделе в одесских школах начали массово болеть ученики.

Из-за вспышки гриппа и ОРВИ в начале недели отправили на карантин учащихся 40 классов.

Всего за сутки из количество выросло до 88.

А к четвергу, 5 марта, уже заявили о 143 закрытых классах.

Об этом на своей странице в написала директор гордепартамента образования Елена Буйневич.

Она отметила, что массовый карантин – это требование Госпотребслужбы. Его ввели, так как в городе превышен эпидемпорог.

“Помимо закрытых классов, есть еще тысячи, где на уроки ходят по двое-трое детей, – рассказала чиновник. – А все почему? Потому что родители отправляют в школу больных детей”.

Директор департамена призвала одесситов не отпускать школьников на занятия с признаками ОРВИ. Тем, у кого болеют дети, а класс не закрывают, посоветовала обратиться к директору школы или в крайнем случае звонить по телефону: 725-35-93.

Елена Буйневич также отметила, что в связи с угрозой нового вируса гриппа в школах и детсадах будут приняты дополнительные санитарные меры. Там планируют строже контролировать прием детей, обрабатывать после каждой перемены дезраствором туалеты и другие места общественного пользования, чаще проветривать классы, кварцевать медпункты. С детьми будут проводить дополнительные беседы о мерах профилактики.

“Врачи Госпотребслужбы советуют периодически дезинфицировать руки специальными спреями-антисептиками, – отметила чиновник. – Делать это в классе всем детям мы не можем, не зная возможные противопоказания. Поэтому если вашему ребенку можно, поговорите об этом с учителем или положите в рюкзак взрослому школьнику спрей”.

Фото: dnepr.com

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