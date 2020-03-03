В Одессе отправили на карантин учащихся нескольких десятков школьных классов

В городе распространилась острая респираторная вирусная инфекция.
Об этом dumskaya.net сообщила со ссылкой на директора гордепартамента образования Елену Буйневич.
В связи с этим закрыли на карантин 40 классов в общеобразовательных учреждениях.
Елена Буйневич попросила родителей не отправлять детей в школу, если они заболели, пичкая их препаратами. Они призвала их помнить о социальной ответственности.
Детей с симптомами инфекции все равно на уроки не пустят, а сразу отправят в специальный изолятор. Там они пробудут пока родители их не заберут.
По ее словам, в школах усилили санитарно-эпидемиологический режим. Так, классы стали чаще проветривать, запаслись дезинфицирующими средствами. А после каждой перемены обрабатывают санузлы.
В то же время сидеть на уроках в масках детям не обязательно.
Фото: rbc.ua
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