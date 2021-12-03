Погода в Одессе 4 декабря: осторожно, гололедица!

Завтра, в субботу, 4 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют достаточно прохладную погоду и осадки. По области возможны осадки и гололедица.
Погода в Одессе 4 декабря
По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 4 декабря в Одессе будет облачно с прояснениями.
Возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северный 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 3-5°С тепла.
Погода в Одесской области
В Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Ожидаются небольшой дождь и мокрый снег, ночью и утром местами гололед, гололедица.
Ветер северный 9-14 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области местами видимость во время осадков 1-2 км, ночью и утром
местами гололедица.