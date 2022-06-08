В Одессе вынесли приговор коллаборанту: какое наказание ждет российского агента?

Суд приговорил жителя Одесской области к 8 годам заключения за передачу террористам «ЛНР» информации о блокпостах, размещении личного состава и техники ВСУ.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Житель Беляевского района через Telegram предоставлял представителям так называемой «ЛНР» информацию о количестве, размещении и перемещениях военной техники ВСУ, блокпостов терробороны, погранотрядов, численности личного состава, — рассказали в прокуратуре.

Также осужденный сообщал об украинцах, которые помогают ВСУ в Одесской области, а также на территории бывшего Беляевского и Белгород-Днестровского районов.

Отметим, в доме без разрешения он хранил гладкоствольное огнестрельное оружие и взрывчатое вещество типа гексоген.

Приморский райсуд приговорил его к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о задержании одессита, который собирал для врага данные о блокпостах, личном составе сил обороны и имеющемся у них вооружении.

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