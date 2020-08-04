В Одессе выбрали “Мисс Туризм-2020” – фото

От ретро до суперкаров: в Одессе прошла выставка японских автомобилей (видео, фото) В субботу, 1 августа, в рамках фестиваля “Хочу в Одессу”, прошла выставка редких японских автомобилей Odessa Jap Camp 2020. Любители японской экзотики уже в третий раз собираются вместе и демонстрируют всем желающим своих друзей. Именно так чаще всего, они называют свои авто. ПОДРОБНЕЕ