В Одессе выбрали “Мисс Туризм-2020” – фото

В Одессе состоялся финал всеукраинского конкурса красоты “Мисс Туризм Украина-2020”. Жюри определилось с победительницей.
Конкурс проводился в рамках ежегодного фестиваля «Хочу в Одессу». В финальном шоу принимали участие девушки в возрасте от 17 до 24 лет.
Места распределились так:
- «Мисс Туризм Украина 2020» – Ольга Серая;
- «Мисс Туризм Одесса 2020» – Таисия Капустина;
- «Вице-мисс Туризм Украина 2020» – Олеся Галушка;
- «Вице-мисс Туризм Одесса 2020» – Александра Шуба;
- «Мисс Туризм Черное море 2020» – Анастасия Гринталс;
- «Queen of Bikini 2020» – Юлия Крачун.
Победительница конкурса будет представлять Украину на различных международных туристических выставках.
Фото: сайт мэрии Одессы