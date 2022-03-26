На двух улицах в Одессе ввели одностороннее движение

В Одессе закрывают улицу Черняховского – как будет ходить транспорт В субботу и воскресенье, 9 и 10 октября, в Одессе в связи с временным закрытием улицы Черняховского изменятся ряд маршрутов городского общественного транспорта.

Об этом информирует департамент транспорта, связи и организации дорожного движения мэрии города. ПОДРОБНЕЕ

«Укрзалізниця» приостановила движение всех внутренних поездов Последние рейсы компания «Укрзалізниця» обязалась выполнить 17 марта. Однако по причине того, что люди оказались не готовы к отмене рейсов, сообщение продлили до обеда 18 марта. С утра на одесский вокзал еще прибывали пассажирские поезда. ПОДРОБНЕЕ