Новости Одессы и Одесской области

На двух улицах в Одессе ввели одностороннее движение

На двух улицах в Одессе ввели одностороннее движение

В целях упорядочения дорожного движения в Суворовском районе города, внедрена новая схема организации дорожного движения на улицах Николая Плигуна и Павла Кравцова.

Рецепты

Так, на улице Николая Плигуна – от ул. Атамана Головатого до ул. Черноморского казачества введено одностороннее движение автотранспорта.
По улице Павла Кравцова от ул. Черноморского казачества до ул. Атамана Головатого также начато одностороннее движение автотранспорта.

Специалистами отдела дорожных знаков и турникетов КУ «СМЭП» ОМР выполнен монтаж соответствующих знаков дорожного движения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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