В Одессе временно закрыли для проезда улицу, где горел Дом Асвадурова

Так, проезд окажется временно недоступен на участке между улицами Пушкинской и Осипова.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Это нужно для того, чтобы не подвергать опасности автомобилистов до завершения работ по ликвидации последствий пожара.

Открыть проезд планируют после того, как по делу закончат проводить следственные действия.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы загорелся исторический Дом Асвадурова. Погибло 16 человек, еще 30 пострадало.

Фото: kekc.news

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