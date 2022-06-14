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В Одессе временно не ходит трамвай №28 – почему?

В Одессе временно не ходит трамвай №28 – почему?

Сегодня, 14 июня 2022 года, в Одессе из-за ДТП временно ограничено движение трамвая №28.
Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».

«Из-за ДТП с пострадавшими по улице Леонтовича временно приостановлено движение трамвайного маршрута №28»,

– говорится в сообщении.

Отметим, что сегодняшний день оказался «богатым» на дорожные аварии. Ранее из-за ДТП на Тираспольской площади было приостановлено движение трамвая №12, но несколько минут назад КП «Одесгорэлектротранс» сообщил, что движение трамвайного маршрута №12 восстановлено в полном объеме.

Также было приостановлено, а позже восстановлено движение трамвайных маршрутов №3, 10, 13 и 27.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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