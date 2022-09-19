В Одессе временно не ходит трамвай №10 – виноват автокран

Сегодня днем, 19 сентября, в Одессе произошло еще одно ДТП с участием автокрана: на этот раз водитель грузового крана врезался в вагон трамвая №10.

Как сообщили на коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», авария случилась на улице Ицхака Рабина. На заезде на разворотный круг водитель автокрана не уступил дорогу трамваю, и в результате произошло столкновение.

К счастью, в отличие от утреннего ДТП на Добровольского, на этот раз обошлось без пострадавших – повреждения получили лишь оба транспортных средства.

Из-за ДТП движение трамвайного маршрута №10 временно приостановлено. На месте работает полиция.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня утром на улице Добровольского на поселке Котовского автокран протаранил маршрутку №146. По последним данным, пострадали семеро пассажиров маршрутки – их госпитализировали.

По информации Патрульной полиции, водитель автокрана был пьян. Его задержали.