Ключевые моменты:

Началось восстановление многоквартирного дома на ул. Новосельского, 51, пострадавшего от обстрелов;

Ремонт включает: демонтаж аварийного флигеля, замена конструкций и кровли.

На стадии проектирования: дома на Балковской, Средней и Канатной

Как сообщили в мэрии, после завершения тендерных процедур подрядная организация приступила к полноценному ремонту дома на Новосельского, который неоднократно подвергался разрушениям из-за российских обстрелов.

Во время массированного удара по Одессе 14 ноября 2024 года, в здании были повреждены элементы внешнего конструктива и крыша. Позже произошло обрушение межэтажного перекрытия между вторым и третьим этажом, а также частичное разрушение лестничной клетки.

На данный момент демонтируется аварийный флигель, включая несущие конструкции, перекрытия и стены, которые подлежат замене.

Также ведется ремонт кровли, поврежденной взрывной волной: работы на левом флигеле завершены, продолжается перекрытие крыши фасадного крыла.

Кроме того, в стадии проектирования и экспертизы находятся еще три объекта — на Балковской, Средней и Канатной улицах.

Напомним, на прошлой неделе исполком Одесского горсовета принял решение о частичном и полном демонтаже восьми жилых домов, поврежденных в результате российских атак.

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