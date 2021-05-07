В Одессе водитель экскаватора ответит за странные маневры на дороге (видео)

Одесские патрульные полицейские привлекли к ответственности водителя экскаватора за повреждение дороги.
Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, ранее в соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором представлено, как экскаватор двигался по улице Фонтанская дорога с помощью ковша, разрушая при этом асфальт.
Инспекторы отдела безопасности дорожного движения установили личность водителя и составили на него административный протокол по ст. 139 КоАП (повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения). Ему грозит штраф в размере от 22 тысяч гривен.
Напомним, 6 мая в Одессе стартовала акция патрульных полицейских с целью повышения безопасности на дорогах.
Фото: скриншот с видео