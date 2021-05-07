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В Одессе водитель экскаватора ответит за странные маневры на дороге (видео)

В Одессе водитель экскаватора ответит за странные маневры на дороге (видео)

Одесские патрульные полицейские привлекли к ответственности водителя экскаватора за повреждение дороги.

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, ранее в соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором представлено, как экскаватор двигался по улице Фонтанская дорога с помощью ковша, разрушая при этом асфальт.

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения установили личность водителя и составили на него административный протокол по ст. 139 КоАП (повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения). Ему грозит штраф в размере от 22 тысяч гривен.

Напомним, 6 мая в Одессе стартовала акция патрульных полицейских с целью повышения безопасности на дорогах.

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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