В Одессе водитель экскаватора ответит за странные маневры на дороге (видео)

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, ранее в соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором представлено, как экскаватор двигался по улице Фонтанская дорога с помощью ковша, разрушая при этом асфальт.

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения установили личность водителя и составили на него административный протокол по ст. 139 КоАП (повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения). Ему грозит штраф в размере от 22 тысяч гривен.

Напомним, 6 мая в Одессе стартовала акция патрульных полицейских с целью повышения безопасности на дорогах.

Фото: скриншот с видео