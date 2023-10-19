В Одессе ветер причинил вред: штормовое предупреждение будет продолжаться и 20 октября (видео)

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют, что в ночь на 20 октября и утром в Одессе ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-17 м/с.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
В связи с ухудшением погодных условий одесситов и гостей города просят быть бдительными, максимально ограничить пребывание на улице, особенно пожилых, детей и беременных женщин.
Также просят водителей не ставить автомобили возле деревьев и под линиями электропередач, поскольку в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду.
Одесситы, которые сегодня пренебрегали предупреждением, остались без автомобилей.
Одесские телеграм-каналы сообщают, что на улице Нежинской упало дерево и повредило несколько автомобилей.
Также упавшее дерево повредило линии электропередач.